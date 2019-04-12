Вайсфельд не удивился уходу Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса»

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Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд высказался об отставке главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.
Вайсфельд не удивился уходу Билялетдинова с поста главного тренера «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Я не сильно удивился тому, что произошло. Всё-таки человек находится в солидном возрасте, всё выиграл, а на посту главного тренера всегда нужна мотивация», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, специалисту уже сложно было искать мотивацию на тренерском мостике. При этом он отметил, что не удивился бы и в том случае, если бы Билялетдинов остался на своей должности.

«То, что Билялетдинов ушёл сам, по собственному желанию, — это красивый ход. Да, всухую проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф, но сколько выиграли до этого! В общем, случившееся, повторюсь, не сенсация», — сказал Вайсфельд.

Ранее Данис Зарипов допустил, что может завершить карьеру после ухода Билялетдинова из «Ак Барса».

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