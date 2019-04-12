Зарипов допустил, что может завершить карьеру после ухода Билялетдинова из «Ак Барса»

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов не исключил, что может завершить карьеру после ухода из команды главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

«Я был удивлён, всё неожиданно. Ничего не предвещало. Что касается того, может ли его уход повлиять на мою судьбу в клубе, то всё может быть. Может и мне с его уходом придётся закончить», — приводит слова Зарипова ТАСС.

11 апреля стало известно, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».

38-летний Зарипов играет за казанский клуб суммарно 14 лет — с 2001 по 2013 и с 2017 по настоящее время. В составе «Ак Барса» под руководством Билялетдинова он трижды выиграл Кубок Гагарина. Его действующее соглашение с клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что Быков и Квартальнов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ак Барса».