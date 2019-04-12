Зарипов допустил, что может завершить карьеру после ухода Билялетдинова из «Ак Барса»
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«Я был удивлён, всё неожиданно. Ничего не предвещало. Что касается того, может ли его уход повлиять на мою судьбу в клубе, то всё может быть. Может и мне с его уходом придётся закончить», — приводит слова Зарипова ТАСС.
11 апреля стало известно, что Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса».
38-летний Зарипов играет за казанский клуб суммарно 14 лет — с 2001 по 2013 и с 2017 по настоящее время. В составе «Ак Барса» под руководством Билялетдинова он трижды выиграл Кубок Гагарина. Его действующее соглашение с клубом истекает 30 апреля.
Ранее сообщалось, что Быков и Квартальнов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ак Барса».