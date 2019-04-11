СМИ: Быков и Квартальнов являются главными кандидатами на пост главного тренера «Ак Барса»
Известные российские специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов являются главными кандидатами на пост главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс».
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой, а Квартальнов в настоящее время является наставником ярославского «Локомотива».
Ранее стало известно, что Зинэтула покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс».
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