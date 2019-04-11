Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

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Российский специалист Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс».
Билялетдинов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Татарстана.

В общей сложности Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» на протяжении 12 лет — с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда трижды завоевала Кубок Гагарина. По итогам нынешнего сезона «Ак Барс» завершил выступления в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что агенты Никиты Гусева ищут варианты досрочного расторжения контракта со СКА.

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