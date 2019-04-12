Главный тренер «Вегаса» высказался о возможном переходе хоккеиста СКА Гусева

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал возможный переход в свою команду форварда сборной России и петербургского СКА Никиты Гусева.

«Я не очень много знаю о нём. Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи упомянул сегодня о таком варианте», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Он выразил надежду, что игрок сможет присоединиться к команде в ближайшее время и провести несколько тренировок.

«Если это произойдёт, посмотрим, что из этого получится. Тем не менее я понятия не имею, во что это выльется», — сказал Галлан.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев набрал 82 очка в регулярном чемпионате, а также 19 баллов в плей-офф. Вместе со СКА он дошёл до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где петербуржцы уступили в серии московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что агенты Гусева ищут варианты досрочного расторжения контракта со СКА.