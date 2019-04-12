Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

После победы «Бенфики» над немецким «Айнтрахтом» (4:2) в рамках четвертьфинала Лиги Европы Португалия приблизилась к России в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, позволяющую стране выступать в Лиге чемпионов тремя клубами.

Благодаря победе «Бенфики» в Лиге Европы отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось на 0,4 очка. Теперь дистанция между странами составляет 2,317 балла.

На стадии 1/4 финала европейских клубных турниров Португалия представлена двумя командами. «Порту» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а «Бенфике» противостоит «Айнтрахт» в Лиге Европы. Российские клубы не сумели достичь поздних стадий европейских футбольных турниров.

В случае выхода в следующий раунд «Бенфики» или «Порту» Португалия получит бонусные очки и будет иметь шанс опередить Россию в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Данная позиция позволяет стране делегировать три клуба в Лигу чемпионов. В настоящее время Португалия располагается на седьмой строчке и может заявить в самый престижный футбольный турнир Старого Света только две команды. Шестое место занимает Россия.

Ранее сообщалось, что футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ.