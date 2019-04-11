В МВД подтвердили факт инцидента между футболистом Гулиевым и пешеходом

В ГУ МВД России по Москве подтвердили факт конфликта между полузащитником московского «Спартака» Аязом Гулиевым и пешеходом в центре столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, инцидент произошёл на Краснопрудной улице.

Отмечается, что участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

При этом в отношении Гулиева возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что Гулиев сломал нос американцу в Москве.