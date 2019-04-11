Стала известна продолжительность конфликта Кокорина с Паком
- РИА Новости
По словам Прилипко, продолжительность конфликта составила порядка 18 минут.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака.