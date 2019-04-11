Стала известна продолжительность конфликта Кокорина с Паком

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко во время допроса официанта кафе «Кофемания» Рината Токтарова сообщила, сколько продолжался конфликт, в ходе которого пострадал чиновник Денис Пак, участниками которого, помимо её подзащитного, были футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин.

По словам Прилипко, продолжительность конфликта составила порядка 18 минут.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее официант рассказал о судьбе стула, которым Кокорин ударил Пака.