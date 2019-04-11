Плющенко: командный ЧМ только начался, вся основная борьба ещё впереди

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление сборной России в первый соревновательный день командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Плющенко: командный ЧМ только начался, вся основная борьба ещё впереди
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Третье место — не конец истории, у нас впереди ещё парное катание, ещё произвольные программы. Турнир только начался, вся основная борьба ещё впереди», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что это командный чемпионат мира и каждому спортсмену нужно показать свой максимум, чтобы принести сборной положительный результат.

«Спортсменам такие старты нужны, я на своём опыте это помню, когда выступал на совместных для любителей и профессионалов стартах. Молодёжь могла выступить на одном льду с профессионалами, которые закончили с большим спортом, я на таких в год по пять или семь раз выступал, знаю, как это помогает накатывать программы», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию.

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