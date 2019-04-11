Соловчук рассказал, почему отказался проходить судмедэкспертизу

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, рассказал, почему не прошёл судмедэкспертизу после инцидента.

«Подавал ли я отказ от судмедэкспертизы? Нет. Эти материалы есть в деле? Я отказался потому что прошло 3 недели и кроме носа и колена никаких признаков не осталось. Обширные гематомы полностью сошли за 3 недели? Да», — заявил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук ответил на вопрос об оправданности меры пресечения для Кокорина и Мамаева