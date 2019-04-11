КДК РФС не стал отменять красную карточку Петрова в матче с «Крыльями Советов»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение не отменять красную карточку, показанную полузащитнику «Краснодара» Сергею Петрову в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
КДК РФС не стал отменять красную карточку Петрова в матче с «Крыльями Советов»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые приводит Sport24, судебно-экспертная комиссия по запросу комитета рассмотрела эпизод и вынесла решение, что в соответствии с правилами Петров должен был быть удалён либо через прямую красную карточку, либо через ещё одну жёлтую, а потому апелляция «Краснодара» не может быть удовлетворена.

Он отметил, что дополнительная дисквалификация к Петрову применяться не будет, он пропустит только один матч.

Встреча «Краснодара» и «Крыльев Советов» завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА.

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