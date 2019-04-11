КДК РФС не стал отменять красную карточку Петрова в матче с «Крыльями Советов»
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- РИА Новости
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые приводит Sport24, судебно-экспертная комиссия по запросу комитета рассмотрела эпизод и вынесла решение, что в соответствии с правилами Петров должен был быть удалён либо через прямую красную карточку, либо через ещё одну жёлтую, а потому апелляция «Краснодара» не может быть удовлетворена.
Он отметил, что дополнительная дисквалификация к Петрову применяться не будет, он пропустит только один матч.
Встреча «Краснодара» и «Крыльев Советов» завершилась победой «быков» со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тыс. рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА.