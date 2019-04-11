КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА
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- РИА Новости
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые приводит ТАСС, суммарный штраф «Спартака» составил 275 тыс. рублей: 50 тыс. — за баннер с оскорбительным содержанием, 125 тыс. — за пиротехнику, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.
ЦСКА, в свою очередь, оштрафован на 225 тыс. рублей: 125 тыс. — за использование фанатами пиротехники, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.
«Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что эксперт оценил ситуацию в «Спартаке».