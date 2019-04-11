КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские клубы «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА
  • © Дмитрий Мухаметкулов
  • РИА Новости

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые приводит ТАСС, суммарный штраф «Спартака» составил 275 тыс. рублей: 50 тыс. — за баннер с оскорбительным содержанием, 125 тыс. — за пиротехнику, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.

ЦСКА, в свою очередь, оштрафован на 225 тыс. рублей: 125 тыс. — за использование фанатами пиротехники, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.

«Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2. 

Ранее сообщалось, что эксперт оценил ситуацию в «Спартаке».

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