КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 275 тысяч рублей за поведение фанатов на матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московские клубы «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые приводит ТАСС, суммарный штраф «Спартака» составил 275 тыс. рублей: 50 тыс. — за баннер с оскорбительным содержанием, 125 тыс. — за пиротехнику, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.

ЦСКА, в свою очередь, оштрафован на 225 тыс. рублей: 125 тыс. — за использование фанатами пиротехники, 100 тыс. — за скандирование нецензурной лексики.

«Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил ситуацию в «Спартаке».