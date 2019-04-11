Кокорин и Мамаев вернулись в суд после сообщений о минировании
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Отмечается, что правоохранительные органы не обнаружили взрывчатки.
Напомним, что заседание было прервано после того, как приставы рассказали об обнаружении подозрительного предмета в здании суда. После этого были эвакуированы все, кто находился в помещении.
Отмечается, что анонимное письмо о минировании пришло на электронную почту суда.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что заседание по делу Кокорина и Мамаева возобновится в ближайшее время.