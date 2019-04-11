Заседание по делу Кокорина и Мамаева возобновится в ближайшее время

Слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которое было приостановлено из-за сообщений о минировании, будет возобновлено в ближайшее время.

Как сообщает корреспондент RT, присутствующих на слушании людей уже запустили в здание суда. Заседание будет продолжено после того, как доставят подсудимых.

Отмечается, что правоохранительные органы не обнаружили взрывчатки.

Напомним, что заседание было прервано после того, как приставы рассказали об обнаружении подозрительного предмета в здании суда. После этого были эвакуированы все, кто находился в помещении.

Отмечается, что анонимное письмо о минировании пришло на электронную почту суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится после проверки здания суда кинологами.