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Дюков: Галицкий принял предложение возглавить детско-юношеский комитет РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о развитии детско-юношеского футбола в стране.
Дюков: Галицкий принял предложение возглавить детско-юношеский комитет РФС
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«U21 превращается в U20. В следующем сезоне там примут участие 16 команд Премьер-лиги. Затем число участников увеличится до 18—20. Мы дадим возможность участвовать в этом соревновании сильным школам и академиям, даже если нет своих клубов. Это будет касаться тех, кто имеет высший рейтинг», — приводит слова главы РФС «Чемпионат».

Он также добавил, что вероятно введения требования, согласно которому молодые игроки будут обязаны участвовать в матчах Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги для постоянной игровой практики.

«Завершая тему детско-юношеского футбола: сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС», — сказал Дюков.

Ранее РФС объявил о создании Юношеской футбольной лиги U17.

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