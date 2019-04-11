РФС объявил о создании Юношеской футбольной лиги U17

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о создании в России Юношеской футбольной лиги среди команд, составленных из игроков до 17 лет.

«Для 16—17-летних ребят нужен турнир, в котором они могли бы получать соревновательную практику высокого уровня. Проведение первенства России по круговому принципу, как в РПЛ, позволит нужную практику дать. Мы приняли решение о создании Юношеской футбольной лиги U17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении года», — приводит слова Дюкова ТАСС.

По его мнению, на данный момент формат молодёжного первенства размыт, из-за чего эти соревнования менее эффективны для молодых игроков.

«В первом турнире примут участие 12 команд, которые имеют наибольший рейтинг среди школ и академий. Туда войдут клубы РПЛ, но также и школы, которые не представлены никак ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это такие школы, как УОР №5, СДЮШОР «Зенит» и ряд школ, которые не имеют клубов в РПЛ», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что Леонид Михельсон возглавил попечительский совет РФС.