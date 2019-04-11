Моуринью назвал не забитый Агуэро пенальти поворотным для «Тоттенхэма»

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, какой момент стал поворотным в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

«Пенальти, который не забил Серхио Агуэро, стал не только ключевым моментом встречи, но и поворотным в истории «Тоттенхэма» и его нового стадиона. У меня была схожая ситуация в «Порту». Мы также переехали со старого стадиона на новый в середине сезона и в первом же официальном матче встречались с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

По его мнению, вратарь и капитан лондонцев Уго Льорис благодаря этому спасению обретёт дополнительную уверенность.

«Француз отбил первый 11-метровый на новом стадионе. Это первый крупный международный матч, и он имеет большое значение для фанатов, которые ждали этого момента на протяжении многих лет, и игроки чувствуют это, они хотят выложиться на 100%. Все чувствуют огромную гордость», — добавил Моуринью.

Ранее португалец объяснил, за счёт чего «Ливерпуль» добился победы над «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.