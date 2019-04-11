Моуринью: «Порту» может не хватить и трёх голов в ответном матче с «Ливерпулем»
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«Даже трёх забитых мячей в ответном матче хозяевам может не хватить. У команды Сержиу Консейсау были шансы и в первой встрече. В Ливерпуле играть непросто. Мне кажется, португальцы попытались действовать вторым номером, адаптироваться к незнакомым условиям, но из-за этого утратили свою идентичность и перестали быть похожи на себя. Если проанализировать, то в большинстве случаев в защите у них было по пять человек. Однако 0:2 — это не приговор, у них остаются шансы. «Ливерпуль», возможно, защищался даже больше, но делал это успешнее. «Порту» не смог создать множества голевых моментов», — сказал двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока минувшей недели в Лиге чемпионов.