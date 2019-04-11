Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока минувшей недели в Лиге чемпионов.
Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
  • Reuters
  • © Carl Recine

По итогам первых матчей 1/4 финала турнира УЕФА назвал четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока.

В список номинантов включены форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, защитник «Барселоны» Жерар Пике, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и хавбек «Аякса» Френки де Йонг.

Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд».

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