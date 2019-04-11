Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
- Reuters
- © Carl Recine
По итогам первых матчей 1/4 финала турнира УЕФА назвал четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока.
В список номинантов включены форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, защитник «Барселоны» Жерар Пике, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и хавбек «Аякса» Френки де Йонг.
Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд».
Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2019 г.
⭐️ Роберто Фирмино
⭐️ Сон Хын Мин
⭐️ Жерар Пике
⭐️ Френки де Йонг
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