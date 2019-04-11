Бобровский: «Коламбус» остался командой после трёх пропущенных шайб от «Тампы»

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бобровский: «Коламбус» остался командой после трёх пропущенных шайб от «Тампы»
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

«Мы остались сплочённой командой после неудачного первого периода, в котором пропустили три шайбы. В первые 20 минут пришлось непросто, но мы перевернули ход матча. Ник Фолиньо забросил важнейшую шайбу, а парни сделали отличную работу перед моими воротами в концовке», — приводит слова вратаря официальный сайт «Блю Джекетс».

По его словам, он продолжал фокусироваться на своей игре после трёх голов «Тампы». Он отметил, что в таких ситуациях не стоит думать о произошедшем, а нужно стараться как можно лучше делать свою работу.

«Благодарен парням за массу важнейших блокированных бросков. Да, мы одержали первую победу, но впереди ещё долгий путь», — сказал Бобровский.

«Коламбус» победил «Тампу» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.

Ранее тренер Джон Торторелла выразил мнение, что шансы «Коламбуса» в серии с «Тампой» зависят от игры Бобровского.

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