Швед высказался о травме Хвостова

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Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед прокомментировал информацию о травме своего партнёра по национальной команде Дмитрия Хвостова.
Швед высказался о травме Хвостова
  • © РИА Новости

«Очень жалко, что он получил такое серьёзное повреждение и, скорее всего, пропустит Кубок мира — 2019. Не знаю, кто может заменить Хвостова в сборной. Он основной разыгрывающий национальной команды, его сложно полноценно заменить. Да, у нас есть несколько человек, способных сыграть на позиции первого номера, но нет чистого разыгрывающего уровня сборной. Это большая головная боль для тренера», — приводят слова Шведа «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее агент Хвостова рассказал о состоянии игрока.

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