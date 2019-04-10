Швед высказался о травме Хвостова

Защитник подмосковных «Химок» и сборной России по баскетболу Алексей Швед прокомментировал информацию о травме своего партнёра по национальной команде Дмитрия Хвостова.

«Очень жалко, что он получил такое серьёзное повреждение и, скорее всего, пропустит Кубок мира — 2019. Не знаю, кто может заменить Хвостова в сборной. Он основной разыгрывающий национальной команды, его сложно полноценно заменить. Да, у нас есть несколько человек, способных сыграть на позиции первого номера, но нет чистого разыгрывающего уровня сборной. Это большая головная боль для тренера», — приводят слова Шведа «Известия».

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее агент Хвостова рассказал о состоянии игрока.