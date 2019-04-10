ХК «Спартак» близок к заключению контракта со Знарком

Генеральный менеджер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов рассказал, как проходят переговоры с бывшим главными тренером сборной России Олегом Знарком.

По словам Жамнова, которые передаёт «Чемпионат», переговоры ещё не завершены, но он оценил вероятность назначения Знарка главным тренером «Спартака» как высокую.

Он также отметил, что соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон.

В настоящее время Знарок является консультантом сборной России по хоккею, которую возглавлял с 2014 по 2018 год. Также тренер является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В 2012 и 2013 годах Знарок побеждал в КХЛ, возглавляя московское «Динамо», а в 2017-м привёл к успеху санкт-петербургский СКА.

Ранее Александр Медведев высказал мнение, что ЦСКА может не обыграть «Авангард» в финале Кубка Гагарина.