ХК «Спартак» близок к заключению контракта со Знарком
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- РИА Новости
По словам Жамнова, которые передаёт «Чемпионат», переговоры ещё не завершены, но он оценил вероятность назначения Знарка главным тренером «Спартака» как высокую.
Он также отметил, что соглашение с 56-летним специалистом будет рассчитано на один год с опцией продления ещё на сезон.
В настоящее время Знарок является консультантом сборной России по хоккею, которую возглавлял с 2014 по 2018 год. Также тренер является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В 2012 и 2013 годах Знарок побеждал в КХЛ, возглавляя московское «Динамо», а в 2017-м привёл к успеху санкт-петербургский СКА.
Ранее Александр Медведев высказал мнение, что ЦСКА может не обыграть «Авангард» в финале Кубка Гагарина.