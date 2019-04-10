Александр Медведев не уверен, что ЦСКА сможет обыграть «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Не хочу критиковать финалиста, ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибок СКА, мало что создавая», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он отметил, что особенно это заметно по статистике бросков игроков ЦСКА в первых двух матчах серии.

«Бронза — тоже медаль, но мы рассчитывали на большее. СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам и пока будем считать по Кубкам Гагарина. У СКА два Кубка, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард», — добавил функционер.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче и, одержав победу в серии со счётом 4:3, вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч финальной серии состоится 13 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» из-за финала Кубка Гагарина.