Александр Медведев не уверен, что ЦСКА сможет обыграть «Авангард» в финале Кубка Гагарина
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- РИА Новости
«Не хочу критиковать финалиста, ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибок СКА, мало что создавая», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Он отметил, что особенно это заметно по статистике бросков игроков ЦСКА в первых двух матчах серии.
«Бронза — тоже медаль, но мы рассчитывали на большее. СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам и пока будем считать по Кубкам Гагарина. У СКА два Кубка, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард», — добавил функционер.
ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче и, одержав победу в серии со счётом 4:3, вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч финальной серии состоится 13 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» из-за финала Кубка Гагарина.