Бутырская: молодые фигуристки мечтают оказаться на месте Загитовой и Медведевой

Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала, чего ждёт от сезона-2019/20.

«Мне очень хочется, чтобы никто из наших прекрасных девочек не завершал карьеру и продолжал прогрессировать. У молодых спортсменок присутствует азарт и желание даже просто побывать на месте Жени и Алины. Именно это должно всех подстёгивать. Думаю, будет интересно», — отметила эксперт в интервью RT.

Ранее Бутырская рассказала, что мотивирует россиянку Евгению Медведеву продолжать спортивную карьеру.