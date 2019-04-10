Бутырская: молодые фигуристки мечтают оказаться на месте Загитовой и Медведевой

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Чемпионка мира 1999 года в женском одиночном катании Мария Бутырская рассказала, чего ждёт от сезона-2019/20.
Бутырская: молодые фигуристки мечтают оказаться на месте Загитовой и Медведевой
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Мне очень хочется, чтобы никто из наших прекрасных девочек не завершал карьеру и продолжал прогрессировать. У молодых спортсменок присутствует азарт и желание даже просто побывать на месте Жени и Алины. Именно это должно всех подстёгивать. Думаю, будет интересно», — отметила эксперт в интервью RT.

Ранее Бутырская рассказала, что мотивирует россиянку Евгению Медведеву продолжать спортивную карьеру. 

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