Бутырская: молодые фигуристки мечтают оказаться на месте Загитовой и Медведевой
- © Naoki Nishimura/AFLO
- globallookpress.com
«Мне очень хочется, чтобы никто из наших прекрасных девочек не завершал карьеру и продолжал прогрессировать. У молодых спортсменок присутствует азарт и желание даже просто побывать на месте Жени и Алины. Именно это должно всех подстёгивать. Думаю, будет интересно», — отметила эксперт в интервью RT.
Ранее Бутырская рассказала, что мотивирует россиянку Евгению Медведеву продолжать спортивную карьеру.