Бутырская объяснила, что мотивирует Медведеву продолжать карьеру

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Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию среди женщин Мария Бутырская поделилась мнением о том, что мотивирует россиянку Евгению Медведеву на продолжение карьеры.
Бутырская объяснила, что мотивирует Медведеву продолжать карьеру
  • Reuters

«У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст. У Жени есть огромная мотивация, так как она ещё не всего сумела достичь. И вместе с Алиной они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся», — рассказала эксперт в интервью RT.

Ранее Бутырская прокомментировала слова экс-фигуриста Романа Костомарова об Алине Загитовой.

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