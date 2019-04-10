Бутырская объяснила, что мотивирует Медведеву продолжать карьеру

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию среди женщин Мария Бутырская поделилась мнением о том, что мотивирует россиянку Евгению Медведеву на продолжение карьеры.

«У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст. У Жени есть огромная мотивация, так как она ещё не всего сумела достичь. И вместе с Алиной они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся», — рассказала эксперт в интервью RT.

Ранее Бутырская прокомментировала слова экс-фигуриста Романа Костомарова об Алине Загитовой.