Романова завоевала первое для сборной России золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Россиянка Анастасия Романова заняла первое место в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.

Reuters

По сумме рывка и толчка Ершова показала результат 240 кг (112 + 128). Второе место заняла британка Эмили Годли. Тройку призёров замкнула представительница Румынии Мадалина Бианка Моли. Для сборной России золото Романовой — первое на нынешнем континентальном первенстве. Ранее россиянки завоевали три серебряные и две бронзовые награды. Ранее сообщалось, что российские спортсменки завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми.