Романова завоевала первое для сборной России золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике

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Россиянка Анастасия Романова заняла первое место в весовой категории до 71 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.
Романова завоевала первое для сборной России золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике
  • Reuters

По сумме рывка и толчка Ершова показала результат 240 кг (112 + 128).

Второе место заняла британка Эмили Годли. Тройку призёров замкнула представительница Румынии Мадалина Бианка Моли.

Для сборной России золото Романовой — первое на нынешнем континентальном первенстве. Ранее россиянки завоевали три серебряные и две бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что российские спортсменки завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми.

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