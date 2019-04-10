Романова завоевала первое для сборной России золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике
- Reuters
По сумме рывка и толчка Ершова показала результат 240 кг (112 + 128).
Второе место заняла британка Эмили Годли. Тройку призёров замкнула представительница Румынии Мадалина Бианка Моли.
Для сборной России золото Романовой — первое на нынешнем континентальном первенстве. Ранее россиянки завоевали три серебряные и две бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что российские спортсменки завоевали две медали на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Батуми.