Кроуфорд стал самым возрастным игроком НБА, набравшим 50 очков в матче
- Reuters
В матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (120:111) защитник «Финикса» Джамал Кроуфорд набрал 51 очко и стал наиболее возрастным игроком, который смог достичь такого результата. На момент рекорда ему было 39 лет и 20 дней. Кроуфорд превзошёл достижение Майкла Джордана, который набрал 50 очков в возрасте 38 лет и 315 дней.
Также защитник «Финикса» стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков в составе четырёх разных клубов ассоциации.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Энтони Дэвис намекнул на уход из клуба.