Кроуфорд стал самым возрастным игроком НБА, набравшим 50 очков в матче

Защитник «Финикс Санз» Джамал Кроуфорд побил рекорд Майкла Джордана как самый возрастной игрок, набиравший 50 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (120:111) защитник «Финикса» Джамал Кроуфорд набрал 51 очко и стал наиболее возрастным игроком, который смог достичь такого результата. На момент рекорда ему было 39 лет и 20 дней. Кроуфорд превзошёл достижение Майкла Джордана, который набрал 50 очков в возрасте 38 лет и 315 дней.

Также защитник «Финикса» стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков в составе четырёх разных клубов ассоциации.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Энтони Дэвис намекнул на уход из клуба.