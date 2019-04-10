Кроуфорд стал самым возрастным игроком НБА, набравшим 50 очков в матче

Короткая ссылка
Защитник «Финикс Санз» Джамал Кроуфорд побил рекорд Майкла Джордана как самый возрастной игрок, набиравший 50 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кроуфорд стал самым возрастным игроком НБА, набравшим 50 очков в матче
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (120:111) защитник «Финикса» Джамал Кроуфорд набрал 51 очко и стал наиболее возрастным игроком, который смог достичь такого результата. На момент рекорда ему было 39 лет и 20 дней. Кроуфорд превзошёл достижение Майкла Джордана, который набрал 50 очков в возрасте 38 лет и 315 дней.

Также защитник «Финикса» стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков в составе четырёх разных клубов ассоциации.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Энтони Дэвис намекнул на уход из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить