Баскетболист «Пеликанс» Дэвис намекнул на уход из клуба

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис пришёл на последнюю игру регулярного чемпионата лиги в футболке с надписью из популярного американского мультфильма.

Звезда «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис пришёл на матч своей команды против «Голден Стэйт Уорриорз» (103:112) в футболке с цитатой из серии американских мультфильмов Looney Tunes (Безумные мелодии) «Вот и всё, ребята».

В текущем сезоне игрок запрашивал обмен в другую команду, однако руководство клуба не сумело выполнить требование баскетболиста. В матче против «Уорриорз» Дэвис участия не принимал.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» одержал в НБА пятую победу подряд.