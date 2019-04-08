«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 131:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 27 очков. Его одноклубник Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из десяти очков и десяти подборов. В составе «Клипперс» 17 баллов в свой актив записал Ландри Шамет.

Таким образом, «Уорриорз» одержал пятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» впервые с 2015 года вышел в плей-офф НБА.