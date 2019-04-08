«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд в НБА

Короткая ссылка
«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 131:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, набравший 27 очков. Его одноклубник Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из десяти очков и десяти подборов. В составе «Клипперс» 17 баллов в свой актив записал Ландри Шамет.

Таким образом, «Уорриорз» одержал пятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» впервые с 2015 года вышел в плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить