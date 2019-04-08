«Бруклин» впервые с 2015 года вышел в плей-офф НБА

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Клуб «Бруклин Нетс», одним из владельцев которого является российский бизнесмен Михаил Прохоров, впервые с сезона-2014/15 пробился в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» впервые с 2015 года вышел в плей-офф НБА
  • © Brian Rothmuller/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Обыграв «Индиана Пэйсерс» со счётом 108:96 в предпоследнем матче регулярного чемпионата лиги, «Нетс» гарантировали себе как минимум восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, дающую право принять участие в поединках на вылет.

В трёх предыдущих сезонах «Бруклин» был одной из слабейших команд Восточной конференции НБА, ни разу не достигнув отметки в 30 побед в регулярном чемпионате, состоящем из 82 матчей. Текущий сезон станет для клуба первым за пять лет, который он завершит с неотрицательным соотношением побед и поражений.

Ранее сообщалось, что легендарный сербский центровой Владе Дивац будет включён в Зал баскетбольной славы.

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