Экс-нападающий «Филадельфия Флайерз» Буцаев оценил успехи Кучерова и «Тампы»
- © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Успехи Кучерова и «Тампы» в регулярном чемпионате феноменальные. Здесь совместная работа игрока и команды», — заявил Буцаев.
По его словам, Кучеров очень сильно поднял «Тампу», а команда создала все условия, чтобы хоккеист так раскрылся.
Как отметил Буцаев, тренерский штаб наладил крайне эффективную систему игры, а менеджмент подобрал яркий и сбалансированный состав.
Ранее бывший вратарь ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов заявил, что Кучеров, который провёл наиболее результативный сезон среди всех россиян в истории лиги, должен гордиться своим достижением.