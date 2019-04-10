Экс-нападающий «Филадельфия Флайерз» Буцаев оценил успехи Кучерова и «Тампы»

Бывший нападающий «Филадельфия Флайерз» Вячеслав Буцаев в беседе с газетой «Известия» оценил успехи россиянина Никиты Кучерова и команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Успехи Кучерова и «Тампы» в регулярном чемпионате феноменальные. Здесь совместная работа игрока и команды», — заявил Буцаев.

По его словам, Кучеров очень сильно поднял «Тампу», а команда создала все условия, чтобы хоккеист так раскрылся.

Как отметил Буцаев, тренерский штаб наладил крайне эффективную систему игры, а менеджмент подобрал яркий и сбалансированный состав.

Ранее бывший вратарь ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов заявил, что Кучеров, который провёл наиболее результативный сезон среди всех россиян в истории лиги, должен гордиться своим достижением.