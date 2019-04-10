Брызгалов прокомментировал рекорд Кучерова в НХЛ

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов заявил, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл наиболее результативный сезон среди всех россиян в истории НХЛ, должен гордиться своим достижением.

«Сейчас говорят, что это достижение не важно. Но потом, когда завершаешь карьеру, это будет душу согревать. Ты попадаешь в историю. Такими вещами стоит гордиться», — сказал Брызгалов в интервью Sport24.

Также экс-вратарь добавил, что считает Кучерова более разносторонним хоккеистом, нежели его партнёра по «Тампе» Стивена Стэмкоса.

Ранее хоккеист «Чикаго» Кейн назвал Кучерова лучшим игроком сезона в НХЛ.