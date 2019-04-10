Брызгалов прокомментировал рекорд Кучерова в НХЛ

Короткая ссылка
Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов заявил, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который провёл наиболее результативный сезон среди всех россиян в истории НХЛ, должен гордиться своим достижением.
Брызгалов прокомментировал рекорд Кучерова в НХЛ
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сейчас говорят, что это достижение не важно. Но потом, когда завершаешь карьеру, это будет душу согревать. Ты попадаешь в историю. Такими вещами стоит гордиться», — сказал Брызгалов в интервью Sport24.

Также экс-вратарь добавил, что считает Кучерова более разносторонним хоккеистом, нежели его партнёра по «Тампе» Стивена Стэмкоса.

Ранее хоккеист «Чикаго» Кейн назвал Кучерова лучшим игроком сезона в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить