Брызгалов прокомментировал рекорд Кучерова в НХЛ
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«Сейчас говорят, что это достижение не важно. Но потом, когда завершаешь карьеру, это будет душу согревать. Ты попадаешь в историю. Такими вещами стоит гордиться», — сказал Брызгалов в интервью Sport24.
Также экс-вратарь добавил, что считает Кучерова более разносторонним хоккеистом, нежели его партнёра по «Тампе» Стивена Стэмкоса.
Ранее хоккеист «Чикаго» Кейн назвал Кучерова лучшим игроком сезона в НХЛ.