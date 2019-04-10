Тренерский штаб женской сборной России объявил расширенный состав на ЧЕ

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Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу вызвал 13 спортсменок для подготовки к чемпионату Европы — 2019 в Сербии и Латвии.
Тренерский штаб женской сборной России объявил расширенный состав на ЧЕ
  • © официальный сайт РФБ

В расширенный состав сборной России вошли следующие баскетболистки: Елена Беглова, Евения Белякова, Джамирра Фолкнер, Раиса Мусина, Мария Вадеева, Наталья Виеру (все — УГМК), Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе — МБА), Екатерина Федоренкова, Анастасия Шилова, Жосселина Майга (все — «Надежда»), Ксения Левченко («Енисей»), Елизавета Шабанова.

Ещё несколько спортсменок присоединятся к тренировочному лагерю сборной по итогам просмотра. Чемпионат Европы пройдёт с 27 июня по 7 июля.   

Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Дэвис намекнул на уход из клуба.

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