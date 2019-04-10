Тренерский штаб женской сборной России объявил расширенный состав на ЧЕ
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В расширенный состав сборной России вошли следующие баскетболистки: Елена Беглова, Евения Белякова, Джамирра Фолкнер, Раиса Мусина, Мария Вадеева, Наталья Виеру (все — УГМК), Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе — МБА), Екатерина Федоренкова, Анастасия Шилова, Жосселина Майга (все — «Надежда»), Ксения Левченко («Енисей»), Елизавета Шабанова.
Ещё несколько спортсменок присоединятся к тренировочному лагерю сборной по итогам просмотра. Чемпионат Европы пройдёт с 27 июня по 7 июля.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Дэвис намекнул на уход из клуба.