Тренерский штаб женской сборной России объявил расширенный состав на ЧЕ

Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу вызвал 13 спортсменок для подготовки к чемпионату Европы — 2019 в Сербии и Латвии.

В расширенный состав сборной России вошли следующие баскетболистки: Елена Беглова, Евения Белякова, Джамирра Фолкнер, Раиса Мусина, Мария Вадеева, Наталья Виеру (все — УГМК), Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе — МБА), Екатерина Федоренкова, Анастасия Шилова, Жосселина Майга (все — «Надежда»), Ксения Левченко («Енисей»), Елизавета Шабанова.

Ещё несколько спортсменок присоединятся к тренировочному лагерю сборной по итогам просмотра. Чемпионат Европы пройдёт с 27 июня по 7 июля.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Пеликанс» Дэвис намекнул на уход из клуба.