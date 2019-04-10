Александр Емельяненко пообещал выбить зубы Кокляеву

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву, в котором пообещал встретиться с ним на ринге.

«Смотрю, в последнее время, Кокляев, ты на гитаре песню пел, на пианино что-то исполнил. Я понимаю, что это память, Миша, будет о тех временах, когда ты ещё не шепелявил. Я во время боя тебе выбью зубы. Ты будешь скрипеть, Миша, скрипеть. Тренируйся, Миша, чтобы не упасть сразу, готовься к бою. Он у нас состоится — 100%, я тебе обещаю», — сказал Емельяненко в своём видеообращении в Instagram.

Свой следующий поединок спортсмен проведёт 10 мая на турнире «Битва на Волге». Его соперником станет бразилец Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Емельяненко станет экс-боец UFC Энрике.