Следующим соперником Емельяненко станет экс-боец UFC Энрике

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт свой первый поединок после выхода на свободу с бразильцем Луисом Энрике, в прошлом выступавшим в UFC.

Об этом сообщает пресс-служба турнира «Битва на Волге», в рамках которого пройдёт поединок.

В активе 24-летнего Энрике 11 побед и пять поражений. С 2015 по 2018 год он выступал в UFC, где выиграл два из шести боёв.

Для Емельяненко это будет первый бой после освобождения из-под стражи после слушаний по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Емельяненко на лишение водительских прав.