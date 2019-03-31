Следующим соперником Емельяненко станет экс-боец UFC Энрике
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба турнира «Битва на Волге», в рамках которого пройдёт поединок.
В активе 24-летнего Энрике 11 побед и пять поражений. С 2015 по 2018 год он выступал в UFC, где выиграл два из шести боёв.
Для Емельяненко это будет первый бой после освобождения из-под стражи после слушаний по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.
Ранее стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Емельяненко на лишение водительских прав.