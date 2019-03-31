Следующим соперником Емельяненко станет экс-боец UFC Энрике

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт свой первый поединок после выхода на свободу с бразильцем Луисом Энрике, в прошлом выступавшим в UFC.
Следующим соперником Емельяненко станет экс-боец UFC Энрике
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба турнира «Битва на Волге», в рамках которого пройдёт поединок.

В активе 24-летнего Энрике 11 побед и пять поражений. С 2015 по 2018 год он выступал в UFC, где выиграл два из шести боёв.

Для Емельяненко это будет первый бой после освобождения из-под стражи после слушаний по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Емельяненко на лишение водительских прав.

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