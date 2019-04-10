СМИ: Рэшфорд запросил у МЮ повышение зарплаты

Английский футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд близок к подписанию нового контракта с клубом, однако просит существенно повысить оклад.

Как сообщает The Mirror, нападающий МЮ Маркус Рэшфорд близок к подписанию нового контракта с клубом. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

По информации издания, 21-летний форвард требует у клуба зарплату в размере £300 тыс. в неделю. Подобный оклад был в 2017 году у Уэйна Руни, который был наиболее высокооплачиваемым футболистом в команде.

Ранее сообщалось, что экс-игрок МЮ Фердинанд раскритиковал судей VAR после матча Лиги чемпионов.