Экс-игрок МЮ Фердинанд раскритиковал судей VAR после матча ЛЧ

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал назначение пенальти в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (1:0).
Экс-игрок МЮ Фердинанд раскритиковал судей VAR после матча ЛЧ
  • Reuters

«В кабине для видеоассистентов судьи должны находиться люди, которые сами играли в футбол. Эти люди ничего не понимают в футболе. Люди, которые принимают такие решения, должны хорошо разбираться в вопросе. Для меня этот момент очевиден — пенальти не было», — заявил Фердинанд в эфире BT Sport.

Арбитр Бьорн Куйперс назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма» после просмотра видеоповтора. Однако «Манчестер Сити» не сумел реализовать одиннадцатиметровый, удар Серхио Агуэро отбил вратарь соперника Уго Льорис.

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Кейн покинул стадион на костылях после матча ЛЧ с «Манчестер Сити».

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