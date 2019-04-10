Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии

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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
  • Reuters

«Я ожидаю лучшего по всем параметрам предложения. У меня большое желание работать, но пока ничего нет. Я не отказываюсь ни от каких вариантов, готов к любому приглашению, в том числе к поездке за границу. Решающим будет масштаб проекта», — заявил 54-летний специалист La Gazzetta dello Sport.

Итальянский тренер Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в 2017-м.

Ранее Каррера рассказал, как «Спартак» приобретал бразильца Рошу.

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