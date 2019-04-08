Каррера: был расстроен, когда узнал, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что одобрил трансфер Педро Роши из «Гремио» за €8 млн, но владелец клуба Леонид Федун позже рассказал ему, что за футболиста было заплачено в два раза больше.

«Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» — их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака». И вот, за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу», — приводит слова специалиста Sport24.

По словам Карреры, он тогда согласился на покупку игрока, так как задумывался о борьбе команды на три фронта. Итальянец подчеркнул, что вице-президент клуба попросил подтвердить его согласие, и Каррера отправил сообщение Федуну.

«Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют €8 млн. На эту цифру я и давал своё согласие. Был сильно удивлён и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше», — добавил Каррера.

За «Спартак» Педро Роша сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее Роша перешёл в бразильский клуб «Крузейро» на правах аренды.