Футболист «Спартака» Роша перешёл в бразильский клуб

Нападающий «Спартака» Педро Роша до конца 2019 года будет выступать за «Крузейро» на правах аренды.

«Желаем нападающему успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в «Спартак», став сильнее. Удачи, Педро», — гласит официальный сайт клуба.

Сообщается, что Роша будет находиться в аренде в «Крузейро» до конца года. За «Спартак» бразильский форвард выступал с лета 2017 года. За этот период Роша успел провести 19 матчей во всех турнирах и забить один мяч.

Ранее футболист «Спартака» Роша заявил, что близок к уходу из команды.