Футболист «Спартака» Роша заявил, что близок к уходу из команды

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Бразильский нападающий московского «Спартака» Педро Роша рассказал, что недоволен своим положением в команде.
Футболист «Спартака» Роша заявил, что близок к уходу из команды
  • ©spartak.com

«Сейчас решением проблемы занят мой агент. Я сказал ему, что недоволен своим положением, поскольку не получаю шансов. Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке», — цитирует игрока Yahoo Esportes Brasil.

По его словам, главный тренер красно-белых Олег Кононов обещал дать ему игровое время, но затем ничего не произошло. 

«Для футболиста плохо не играть. Я несчастлив. Я говорил об этом Кононову не так давно и всё ему объяснил. Он понял меня и сказал, что я могу поговорить с руководством и решить эту проблему», — добавил Роша.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласен продать Рошу, но не хочет отдавать его в аренду.

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