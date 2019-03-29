«Спартак» согласен продать Рошу, но не хочет отдавать его в аренду
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- РИА Новости
«Клуб не даёт игрового времени Педро, при этом не желает отдавать его в аренду. Соглашается лишь на продажу, но сложно продать футболиста, который не играл почти год», — приводит слова Бернарда «Спорт-Экспресс».
При этом он добавил, что бразильские коллективы всё ещё заинтересованы в услугах форварда. По его словам агента, он пытается найти своему клиенту команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.
Ранее в «Спартаке» ответили на слова президента «Зенита» о ТВ-аудитории.