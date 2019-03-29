В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории

Короткая ссылка
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку — источник вернее, чем ВЦИОМ», — написал коммерческий директор московского коллектива в Twitter, прикрепив фото данных.

Он подчеркнул, что Event impressions — время вещания команды на аудиторию. По этому графику «Спартак» находится на первом месте, а «Зенит» — на втором.

«Это объективные данные», — говорится в сообщении Атаманенко.

Ранее президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить