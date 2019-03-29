В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории

Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.

«Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку — источник вернее, чем ВЦИОМ», — написал коммерческий директор московского коллектива в Twitter, прикрепив фото данных.

Он подчеркнул, что Event impressions — время вещания команды на аудиторию. По этому графику «Спартак» находится на первом месте, а «Зенит» — на втором.

«Это объективные данные», — говорится в сообщении Атаманенко.

Ранее президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург.