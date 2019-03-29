В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку — источник вернее, чем ВЦИОМ», — написал коммерческий директор московского коллектива в Twitter, прикрепив фото данных.
Он подчеркнул, что Event impressions — время вещания команды на аудиторию. По этому графику «Спартак» находится на первом месте, а «Зенит» — на втором.
«Это объективные данные», — говорится в сообщении Атаманенко.
Ранее президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург.
Коллеги из @zenit_spb, похоже Ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ аудитории @fcsm_official Покажите ему эту картинку, источник вернее, чем ВЦИОМ 😜 Примечание: Event impressions это время вещания х на аудиторию. Спартак №1 в РПЛ. Это объективные данные :-) pic.twitter.com/zOYmM6Zosp— Alexander Atamanenko (@atamanenko) 28 марта 2019 г.