Бросок Джорджа на последних секундах позволил «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в НБА

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Трёхочковый бросок баскетболиста «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа принёс его команде победу над «Хьюстон Рокетс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бросок Джорджа на последних секундах позволил «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в НБА
  • Reuters
  • © Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Встреча закончилась со счётом 112:111, решающим оказался трёхочковый бросок форварда «Оклахомы» Пола Джорджа за 1,8 секунды до окончания встречи.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. На счету Джорджа 27 баллов.

У лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена 39 очков и 10 подборов. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Далласа» Новицки объявил о завершении карьеры.

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