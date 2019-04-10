Бросок Джорджа на последних секундах позволил «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в НБА

Трёхочковый бросок баскетболиста «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа принёс его команде победу над «Хьюстон Рокетс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча закончилась со счётом 112:111, решающим оказался трёхочковый бросок форварда «Оклахомы» Пола Джорджа за 1,8 секунды до окончания встречи.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл: 29 очков, 12 подборов и 10 результативных передач. На счету Джорджа 27 баллов.

У лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена 39 очков и 10 подборов. Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Далласа» Новицки объявил о завершении карьеры.