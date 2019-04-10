Баскетболист «Далласа» Новицки объявил о завершении карьеры

Немецкий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Дирк Новицки после домашнего матча регулярного чемпионата лиги против «Финикс Санз» (120:111) объявил о завершении профессиональных выступлений.

«Это была моя последняя домашняя игра», — заявил 40-летний баскетболист после матча, обращаясь к зрителям.

Новицки отыграл в НБА 21 сезон, выступая лишь за одну команду — «Даллас Маверикс». В 2011 году немец привёз свою команду к чемпионскому титулу, получив титул Самого ценного игрока финала (MVP). Новицки занимает шестую строчку в списке бомбардиров лиги за всю её историю, уступая только Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Коби Брайанту, Леброну Джеймсу и Майклу Джордану.

В своём последнем матче на площадке «Далласа» Новицки набрал 30 очков и принём победу своей команде со счётом 120:111.