Баскетболист «Далласа» Новицки объявил о завершении карьеры
- Reuters
- © Kevin Jairaj-USA TODAY Sports
«Это была моя последняя домашняя игра», — заявил 40-летний баскетболист после матча, обращаясь к зрителям.
#Dirk thanks the crowd after his final home game! #PhantomCam#MFFLpic.twitter.com/Z7Mgym5xcv— NBA (@NBA) 10 апреля 2019 г.
Новицки отыграл в НБА 21 сезон, выступая лишь за одну команду — «Даллас Маверикс». В 2011 году немец привёз свою команду к чемпионскому титулу, получив титул Самого ценного игрока финала (MVP). Новицки занимает шестую строчку в списке бомбардиров лиги за всю её историю, уступая только Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Коби Брайанту, Леброну Джеймсу и Майклу Джордану.
В своём последнем матче на площадке «Далласа» Новицки набрал 30 очков и принём победу своей команде со счётом 120:111.