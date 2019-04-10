СМИ: «Реал» принял решение продать Бэйла

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По сообщениям испанской прессы, мадридский «Реал» планирует продать валлийского футболиста Гарета Бэйла, однако на данный момент у клуба нет предложений из-за высокой стоимости и финансовых запросов игрока.
СМИ: «Реал» принял решение продать Бэйла
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен избавиться от форварда Гарета Бэйла. Футболист успел настроить против себя не только болельщиков, но и партнёров по команде. В частности, недовольство Бэйлом выражал вратарь команды Тибо Куртуа, который заявил, что валлиец пропускает командные обеды.

Сам нападающий хотел бы остаться в команде, однако, по утверждению источника, он осведомлён о намерении руководства клуба продать его. Сообщается, что в настоящее время «Реал» не имеет предложений по Бэйлу из-за его высокой стоимости и запросов по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов обменять Бэйла и Варана на футболиста МЮ Погба.

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