СМИ: «Реал» принял решение продать Бэйла

По сообщениям испанской прессы, мадридский «Реал» планирует продать валлийского футболиста Гарета Бэйла, однако на данный момент у клуба нет предложений из-за высокой стоимости и финансовых запросов игрока.

Как сообщает AS, мадридский «Реал» намерен избавиться от форварда Гарета Бэйла. Футболист успел настроить против себя не только болельщиков, но и партнёров по команде. В частности, недовольство Бэйлом выражал вратарь команды Тибо Куртуа, который заявил, что валлиец пропускает командные обеды.

Сам нападающий хотел бы остаться в команде, однако, по утверждению источника, он осведомлён о намерении руководства клуба продать его. Сообщается, что в настоящее время «Реал» не имеет предложений по Бэйлу из-за его высокой стоимости и запросов по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов обменять Бэйла и Варана на футболиста МЮ Погба.