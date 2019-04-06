СМИ: «Реал» готов обменять Бэйла и Варана на футболиста МЮ Погба

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Мадридский «Реал» готов провести обмен футболистами с «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
СМИ: «Реал» готов обменять Бэйла и Варана на футболиста МЮ Погба
  • Reuters

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство столичного испанского клуба, а также наставник сливочных Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении полузащитника МЮ Поля Погба. В обмен на игрока «Реал» готов предложить манкунианцам хавбека Гарета Бэйла и защитника Рафаэля Варана.

При этом отмечалось, что МЮ не намерен отпускать француза и собирается продлить его контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что МЮ составил список целей на летнее трансферное окно.

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