СМИ: «Реал» готов обменять Бэйла и Варана на футболиста МЮ Погба
- Reuters
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, руководство столичного испанского клуба, а также наставник сливочных Зинедин Зидан заинтересованы в приобретении полузащитника МЮ Поля Погба. В обмен на игрока «Реал» готов предложить манкунианцам хавбека Гарета Бэйла и защитника Рафаэля Варана.
При этом отмечалось, что МЮ не намерен отпускать француза и собирается продлить его контракт до 2024 года.
Ранее сообщалось, что МЮ составил список целей на летнее трансферное окно.