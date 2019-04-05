МЮ составил список целей на летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.

Как сообщает The Times, МЮ планирует провести серьёзную работу в летнее межсезонье. В числе трансферных целей клуба называются защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака, полузащитник «Вест-Хэм Юнайтед» Деклан Райс, его коллега из дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, а также форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Все вышеперечисленные футболисты являются британцами.

Среди зарубежных целей МЮ — защитник «Реала» Рафаэль Варан и полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес.

Ранее сообщалось, что Погба потребовал у руководства МЮ увеличения зарплаты.