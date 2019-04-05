СМИ: Погба потребовал у руководства МЮ увеличения зарплаты
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Как сообщает Daily Mail, МЮ желает продлить контракт Поля Погба, который истекает летом 2021 года. Сам же французский футболист хочет получать £500 тыс. в неделю, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.
На Погба также претендует мадридский «Реал» — главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе полузащитника. Сообщается, что МЮ не намерен продавать француза и собирается продлить его контракт до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить МЮ за Погба €145 млн.