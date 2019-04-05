СМИ: Погба потребовал у руководства МЮ увеличения зарплаты

Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба потребовал от руководства клуба увеличить заработную платы во время переговоров по новому контракту.

Как сообщает Daily Mail, МЮ желает продлить контракт Поля Погба, который истекает летом 2021 года. Сам же французский футболист хочет получать £500 тыс. в неделю, что может сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

На Погба также претендует мадридский «Реал» — главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в переходе полузащитника. Сообщается, что МЮ не намерен продавать француза и собирается продлить его контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить МЮ за Погба €145 млн.