Голкипер «Металлурга» Загидулин продолжит карьеру в НХЛ
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.
Отмечается, что соглашение между «Флэймз» и Загидулиным рассчитано на один год.
В сезоне-2018/19 Загидулин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе магнитогорского «Металлурга», отразив 92,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,96 шайбы за игру. Его контракт с российским клубом истекает 30 апреля.
Ранее сообщалось, что «Калгари» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.