Голкипер «Металлурга» Загидулин продолжит карьеру в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» подписал контракт с 23-летним российским голкипером Артёмом Загидулиным.

Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.

Отмечается, что соглашение между «Флэймз» и Загидулиным рассчитано на один год.

В сезоне-2018/19 Загидулин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе магнитогорского «Металлурга», отразив 92,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,96 шайбы за игру. Его контракт с российским клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Калгари» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.