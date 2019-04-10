Голкипер «Металлурга» Загидулин продолжит карьеру в НХЛ

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» подписал контракт с 23-летним российским голкипером Артёмом Загидулиным.
Голкипер «Металлурга» Загидулин продолжит карьеру в НХЛ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива.

Отмечается, что соглашение между «Флэймз» и Загидулиным рассчитано на один год.

В сезоне-2018/19 Загидулин принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе магнитогорского «Металлурга», отразив 92,4% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 1,96 шайбы за игру. Его контракт с российским клубом истекает 30 апреля.

Ранее сообщалось, что «Калгари» заключил стандартный трёхлетний контракт новичка с российским форвардом Дмитрием Завгородним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить